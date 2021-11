السفير البريطاني بالقاهرة يهنئ مصر لاستضافة مؤتمر تغيير المناخ 2022

هنأ السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، مصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر تغيير المناخ المقبل، والذي يتم التحضير له في مدينة السلام بشرم الشيخ.

Mabrouk to #Egypt on being selected to host #COP27! Looking forward to continuing our joint work tackling #climatechange. https://t.co/za0A0dssAD