السفير البريطاني بالقاهرة يهنئ مصر لاستضافة مؤتمر تغيير المناخ 2022
كتب:
محمد متولي
11:25 م | الخميس 11 نوفمبر 2021
السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي
هنأ السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، مصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر تغيير المناخ المقبل، والذي يتم التحضير له في مدينة السلام بشرم الشيخ.
Mabrouk to #Egypt on being selected to host #COP27! Looking forward to continuing our joint work tackling #climatechange. https://t.co/za0A0dssAD— Gareth Bayley, British Amb to Egypt (@GarethBayleyUK) November 11, 2021
بايلي: نتطلع إلى مواصلة عملنا المشترك
وكتب «بايلي» عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «مبروك لمصر على اختيارها استضافه COP27!، ونتطلع إلى مواصلة عملنا المشترك لمعالجة أزمة تغير المناخ».