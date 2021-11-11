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السفير البريطاني بالقاهرة يهنئ مصر لاستضافة مؤتمر تغيير المناخ 2022

كتب:

محمد متولي
11:25 م | الخميس 11 نوفمبر 2021
السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي

السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي

هنأ السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، مصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر تغيير المناخ المقبل، والذي يتم التحضير له في مدينة السلام بشرم الشيخ.

بايلي: نتطلع إلى مواصلة عملنا المشترك

وكتب «بايلي» عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «مبروك لمصر على اختيارها استضافه COP27!، ونتطلع إلى مواصلة عملنا المشترك لمعالجة أزمة تغير المناخ».

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