«البحوث الإسلامية»: شيخ الأزهر وراء فكرة نزول الدعاة إلى المقاهي للتوعية

قال الدكتور محمد الورداني، مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك عمل دعوي توعوي تنفذه البحوث الإسلامية في المقاهي، وسيتوسع الفترة المقبلة بعد توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، من أجل توعية الشباب بعد وجود مشكلات تواجه الشباب، أثرت على ترابط الأسر، وكذلك فئات أخرى غير الشباب، لذا كان هناك فكرة للنزول لتطبيق التوعية في المقاهي.

لدينا 4000 داعية

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «MBC مصر» ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه يوجد 4000 داعية يتحركون على أرض الواقع بعد رصد الأزهر احتياج نزول الدعاة إلى المقاهي، وإلى الشارع من أجل تطبيق الدعوة إلى الأخلاق الحميد والتقارب المجتمعي وحل المشكلات التي يواجهها المجتمع.

شيخ الأزهر طالب بضرورة تحرك الدعاة على أرض الواقع

وأشار مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن شيخ الأزهر طالب بوجود الدعاة على أرض الواقع بشكل مكثف لمواجهة سلوكيات انحرافية يمارس بعضها الناس، التي أثرت بالسلب على الترابط المجتمعي، وهؤلاء الدعاة يتحركون في مختلف المحافظات في ظل استراتيجية سنوية يطبقها مجمع البحوث الإسلامية بعد مراجعة 240 لجنة فتوى على مستوى الجمهورية، حيث يتم استقبال الناس ومعرفة المشكلات التي يواجهها المجتمع من أجل العمل على حلها.

التحرك من قبل الدعاة حسب الحاجة

وذكر مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية، أن التحرك من قبل الدعاة يكون بحسب احتياج المكان، فهناك أماكن تحتاج نزول أكثر من قافلة من أجل الدعوة إلى حل المشكلات وتطبيق الأخلاق الحميدة.