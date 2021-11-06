البحوث الإسلامية ينعى مدير الإدارة العامة للبعوث والإيفاد بالمجمع

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ببالغ الأسى والحزن، محمد ياسين حمدي، مدير عام الإدارة العامة للبعوث والإيفاد بالمجمع، الذي وافته المنية اليوم أثناء مشاركته في مهمة رسمية مع وفد الأزهر إلى نيجيريا.

المجمع: الفقيد كان نموذجا للإخلاص

وأكد المجمع أن الفقيد- رحمه الله- كان نموذجًا للإخلاص والدقة والانتظام في العمل وتحمّل المسؤولية خلال فترة تولية إدارة الابتعاث.

وتقدم المجمع بكامل إداراته بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل عمله في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أعلن في شهر سبتمبر الماضي أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي 2021/2022.

وجاء ذلك بعد مراحل الاختبارات المتعددة التي تم إجراؤها بشكل منظم ومحكم لاختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم.

وتعتمد اختبارات المبعوثين، على معايير أكاديمية وعلمية دقيقة لم تقتصر على التحريري فقط، وإنما أعقبها مقابلات شفوية وشخصية؛ للكشف عن سمات المتقدم وشخصيته، والتأكد من صلاحيته لتمثيل مصر وبيان منهج الأزهر الشريف في دول العالم المختلفة، وفقا لما أعلنه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد.

وأكد أن مبعوثي الأزهر الشريف لهم دور مهم في تحقيق رسالة الأزهر العالمية وهو ما يجعلهم يستشعرون مسؤوليتهم الوطنية والدينية؛ لأجل بيان معالم السماحة واليسر من خلال المهام العلمية التي تُناط به في المجتمعات المختلفة؛ لأن الشعوب بحاجة إلى التعرف على حقيقة الإسلام بعيداً عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذين يدعو للسلم والتعايش بين الناس جميعًا.