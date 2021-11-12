«صيادلة القاهرة» تحذر المواطنين من «فيزيتا»: ضرره أكثر من نفعه

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن الدواء في مصر مُسعر بشكل إجباري، وهذا يعني أن جميع الصيادلة ملتزمون ببيع الدواء بالسعر المدون على الدواء، موضحًا أن متوسط هامش الربح للصيادلة يتراوح ما بين 15 لـ19%، خلاف أسعار الكهرباء والعمالة والاستهلاكات التي أصبحت تصل لـ10%، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار الخميس»، مع الإعلامي أشرف شرف الدين، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

على الشعب المصري عدم شراء الأدوية المنتشرة على السوشيال ميديا

وأضاف «الشيخ»، أن حديث تطبيق «فيزيتا» على تقديم خصم 20% يثير التساؤلات، وهناك بلاغات مقدمة للنائب العام ضد هذا التطبيق، محذرًا الشعب المصري من شراء الأدوية المنتشرة على السوشيال ميديا، كونه غير خاضع للرقابة والتفتيش، كما أن ضررها أكثر من نفعها، مؤكدًا أن الصيدليات تنهار حاليًا بسبب ما يحدث.

الصيدليات تنهار حاليًا بسبب ما يحدث

وأشار نقيب صيادلة القاهرة، إلى أنه بالرغم من وفرة الأدوية وكثرة الصيدليات وكثرة عدد خريجي كليات الصيادلة، إلا أن الصيدليات تنهار بسبب هذا الأمر، وبالرغم من أن بعض الدول تلجأ إلى الترخيص لمساعد الصيدلي، ولكن أعداد الصيادلة في مصر كبيرا ويزيد عن 10 أضعاف النسب العالمية، مشيرًا إلى أن الصيدلية هي المكان الوحيد في العالم المسموح لها ببيع الدواء، حيث إن الدواء الذي يباع من خلال الـ «أون لاين» يمكن أن تتخلله عقاقير مغشوشة.