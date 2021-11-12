سميحه أيوب بعد ختام «المسرح الشبابي»: شرم الشيخ فخر للمصريين والعرب

قالت الفنانة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي لمهرجان المسرح الشبابي، الذي عقدت دورته السادسة، في شرم الشيخ، إن مدينة شرم الشيخ فخر للمصريين والعرب، وأنها فخورة بما رأته فيها، وأعربت عن سعادتها بلقاء المحافظ، واصفة إياه بأنه محافظ يتذوق الفن ويرعاه، مؤكدة أن العديد من الرسائل الإيجابية تبث للعالم أجمع من خلال الضيوف والمشاركين في المهرجان.

من جانبه أشاد المخرج المسرحي مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لدوره الفعال في إنجاح فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته السادسة، والذي عقد بقصر ثقافة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، للمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والفنانة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنانين إلهام شاهين، وسميرة محسن، ومحسن منصور، وأحمد صيام، وداوود حسين، وعدد من الفنانين العرب.

قدم الفنانون الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لما قدمه من دعم للمهرجان خلال خمسة أعوام متتالية، ونقلوا شكر جميع المشاركين في المهرجان من الدول العربية والأجنبية لدعم المحافظ ورعايته للمهرجان، كما عبروا عن إشادتهم بما رأوه بشرم الشيخ من سحر وجمال وأمن وأمان.

وقال المحافظ، إن شرم الشيخ هي ملتقى الفن والثقافات المختلفة، وأصبحت المدينة جاذبة لكل الأنشطة، مشيرا إلى أن المدينة استضافت بطولة العالم للسباحة بالزعانف.

وقال إن مهرجان المسرح الشبابي جذب الفنانين من كل الدول، وهذه هي رسالة الفن التي أكدت أن شرم الشيخ آمنة، موضحا أن المهرجان له أثر واضح ومميز في إثراء الحياة الثقافية والمسرحية، بالإضافة لاستضافة نجوم مصريين وعرب وأجانب، مما له أثر كبير في جذب وتنشيط السياحة خاصة الثقافية.

وقدم «الغرباوي» درع المهرجان إلى اللواء خالد فودة، تقديراً لجهوده، وقام محافظ جنوب سيناء بدوره بتقديم بعض الهدايا التذكارية للوفد.