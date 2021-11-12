12 معلومة عن رامي عياش: أكل الحشرات في الجبل.. والزعتر والطماطم سبب عضلاته

حل الفنان رامي عياش ضيفًا على الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في برنامجها «في الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، حيث تحدث عن حياته الشخصية وبعض المعلومات عنه وغنى بعض الأغاني بطريقة كوميدية.

وأجرى رامي عياش حوارًا كوميديًا مع الدمية كارو، حيث كشف بعض المعلومات والتفاصيل الشخصية عنه والتي نرصدها لكم كما يلي:

1- الاسم بالكامل «رامي رامز أبوعياش».

2- مواليد 18-8-1980 ويبلغ من العمر 41 عاما.

3- اسم الدلع «رام».

4- يقيم بين العاصمة اللبنانية بيروت ومنطقة الجبل التي ولد ونشأ فيها مع أسرته.

5- يبلغ طوله 1.86 سم.

6- انتقل بين عدد من الكليات ولم يحصل على أي شهادة منهم حيث درس سنة واحدة في كلية الحقوق ودرس لمدة سنة ونصف السنة علم نفس ودرس لمدة 3 سنوات التصميم.

7- والدته كانت مديرة مدرسة وهي التي أجبرته على استكمال دراسته، إلا أنه لم ينجح في الدراسة ولم يستكملها.

8- يجيد اللغة الإنجليزية.

9- أول قصة حب عاشها هي قصة الحب التي بدأت منذ 10 سنوات ومستمرة حتى الآن وهي زوجته.

10- أغرب موقف تعرض له هو أن معجبة من معجباته في مصر انتحلت شخصية عاملة نظافة بأحد الفنادق التي كان ينزل فيها باستمرار «هاوس كيبر».

11- يأكل مأكولات كثيرة غريبة بسبب معيشته في الجبل وأكل بعض أنواع الحشرات بسبب تربيته في الجبل وما يصطاده.

12- أكثر أكلة ياكلها الزعتر والطماطم وهي السبب في بناء عضلاته.