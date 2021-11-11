مستشار «الصحة العالمية»: مأمونية لقاح موديرنا تتشابه مع لقاحات كورونا الأخرى

قال الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن هناك بعض الأعراض التي رُصدت على بعض الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما وتلقوا جرعات من لقاح موديرنا خلال الفترة الماضية، منها التهاب عضلة القلب.

أعراض لقاح موديرنا

وأضاف «عصمت»، في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن مأمونية لقاح موديرنا تتشابه مع مأمونية لقاحات كورونا الأخرى المتاحة حاليا، وتتشابه الأعراض المصاحبة له مع أي لقاح من لقاحات كورونا، وتتمثل هذه الأعراض في تورم أو احمرار مكان الحقن، وارتفاع درجة الحرارة، وألم في المفاصل أو العضلات، والإرهاق، وقشعريرة، وهذه الأعراض لا تدعو للقلق أو الخوف وتزول من تلقاء نفسها.

حالات الإصابة بالتهاب القلب بسبب موديرنا قليلة جدا

وتابع أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، أن العرض الجديد للقاح «موديرنا» لدى الأشخاص الأقل من 30 عاما تمثلت بوجود التهاب في عضلة القلب ولكن بنسب قليلة جدا للغاية، وهذه الآثار الجانبية التي رُصدت خلال الفترة الحالية لا تدعو للقلق لأن الأعداد محدودة للغاية ورُصدت في بلدان قليلة، مشيرا أن هذا العرض جانبي ولم يظهر على فئات مختلفة.

أهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية وتلقي اللقاحات لتجنب الإصابة

وناشد «عصمت» المواطنين بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يمكن أن تقلل من الإصابة بفيروس كورونا، أو تساعد على انتقال العدوى بين الأشخاص، وتمثلت هذه الإجراءات في ارتداء الكمامة، وغسيل اليدين بالماء والصابون، ووجود تباعد اجتماعي وجسدي بين الأشخاص لمسافة لا تقل عن متر عند التحدث مع الآخرين، وأخذ اللقاحات المتاحة التي يمكن أن تقلل من احتمالية الإصابة أو المضاعفات الناتجة عن المتحورات الجديدة للفيروس.