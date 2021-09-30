باحث بجامعة أكسفورد: الجرعة الثالثة ضرورة لكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة

قال الدكتور أحمد سالمان، الباحث في جامعة أكسفورد، إن كل اللقاحات المعتمدة آمنة وفعالة وتعطي مناعة ضد فيروس كورونا بنسبة 90% وتقلل من أعراضه الشديدة، لافتا إلى أن فيروسات كورونا موجودة من مئات السنين ولكنها اكتشفت منذ 60 سنة فقط.

وذكر أن توصيات منظمة الصحة العالمية لا تجبر الدول على لقاحات بعينها، غير أن بعض الدول تفضل لقاحات محددة من أجل تشجيع صناعتها.

ضرورة تطعيم كبار السن وأصحاب المناعات الضعيفة بجرعة ثالثة

وأضاف «سالمان» خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى ، اليوم الخميس، أن هناك توصيات بتوفير جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا، خاصة كبار السن وأصحاب المناعات الضعيفة، لأن الشخص الطبيعي إذا أخذ اللقاح تصبح مناعته 80%، بينما تصل مناعة كبير السن لـ50%، مبينا أن هناك توجها لإعطاء اللقاحات لمن لم يتلقوها والتغاضي عن الجرعة الثالثة، لكن هناك قلق من انتشار الفيروس في فصل الشتاء.

هدف اللقاح تقليل العدوى

وأشار إلى تطعيم 6 مليارات شخص حول العالم من خلال اعتماد الجهات الرسمية للقاحات، متابعا: «الأرقام اللي بتقول لقاح أفضل من لقاح دي مؤشرات نسبية، وأي لقاح بيدي 90% مناعة، أما أرقام 70% أو 80% دي بتكون لمنع العدوى، وبتتوقف على عدد الفيروس الذي يتعرض عليه الشخص، وظيفة اللقاح الأساسية تخفيف الأعراض والتعايش مع الفيروس وتقليل الوفيات».

ظهور فيروس كورونا

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي بالصين في نوفمبر 2019، وأصبح وباء عالميا في مارس 2020، بحسب منظمة الصحة العالمية.