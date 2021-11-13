مواصفات وأسعار سيارة «أودي» الألمانية في السوق المصري

دائما ما يعشق محبو السيارات في العالم، الشركات المتخصصة في تصنيع السيارات الفارهة التي تتميز بأداء عالٍ، ورفاهية عالية في الخامات والتكنولوجيا، التي تتميز بإنتاج محدود في طرازاتها، ومن بينها شركة أودي الألمانية.

وتجمع شركة أودي الألمانية بين القوة والفخامة في أداء سياراتها المختلفة، لتصنيعها سيارات بأداء قوي، وفي السوق المصرية لها العديد من السيارات المختلفة، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار أرخص سيارة تقدمها الشركة في السوق المصرية، وهي سيارة أودي A3.

سعر سيارة أودي A3

تتوافر السيارة في السوق بفئتين؛ الأولى بسعر 585,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 650,000 جنيه.

مواصفات سيارة أودي A3

تعتمد السيارة على محرك 6 سلندر، 1400 سى سى - تربو ، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

- وأقصى سرعة للسيارة 180 كم في الساعة وتتسارع السيارة في 8.4 ثانية.

- ويبلغ معدل استهلاك السيارة للوقود 4.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي للعجلات .

- تأتي السيارة بأبعاد طول إجمالي يبلغ 4495 ملم، والعرض 1816، والارتفاع 1425 ملم، و2636 ملم طول قاعدة العجلات.

- تصل سعة خزان الوقود 50 لترًا.

- سعة الصندوق الخلفي 425 لترا.

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، مقاعد أمان للأطفال، مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، مثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج خلفية.