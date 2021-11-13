25 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر رغم تقلبات الطقس

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم، ظهور بعض السحب المتقطعة في ظل التغيرات المناخية والتقلبات الجوية التي تشهدها محافظات جنوب الصعيد، وبالتحديد محافظتي أسوان والأقصر، واحتمالية وصولها لمحافظة قنا، ورغم ذلك حلقت 25 رحلة بالون طائر في سماء البر الغربي بمنطقة القرنة غرب المحافظة.

جنسيات متعددة و«البرازيلية» الأبرز

وحسب مصدر في اتحاد شركات البالون، حلق على متن هذه الرحلات السياحية عدد كبير من السياح من جنسيات مختلفة أبرزها الجنسيات البرازيلية والأوكرانية والأمريكية والإسبانية وغيرها، لمشاهدة المعالم السياحية والأثرية في غرب محافظة الأقصر من أعلى نقطة في منطقة البر الغربي في القرنة.

وتستقبل محافظة الأقصر عبر مطارها الجوي عددا من الرحلات الجوية من رحلات الشارتر الإسبانية والفرنسية والرومانية، وعلى متنها عدد كبير من السياح من الجنسيات المختلفة، حيث جاءوا لمشاهدة المعالم الأثرية بالمحافظة السياحية في الأقصر بالبرين الغربي والشرقي.

تقلبات جوية في جنوب الصعيد

وفي نفس الإطار، تستعد محافظة الأقصر لمواجهة التقلبات الجوية، حيث أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار والسيول، بعدما ضربت عاصفة رعدية ترابية محافظة أسوان مساء أمس الجمعة، حيث هطلت الأمطار بشكل كثيف ووصلت إلى حد السيول، ما أدى إلى سقوط عدد من الأشجار داخل الشوارع، فضلًا عن إصابة عدد كبير من الأهالي بلدغات العقارب، وتزامن ذلك مع توجيه هيئة الأرصاد الجوية لتحذيرات باحتمالية انتقال موجة العاصفة إلى محافظة الأقصر ثم إلى محافظة قنا.