الأقصر تستعد للأمطار بغرفة طوارئ ونشر سيارات الكسح والإسعاف

تستعد محافظة الأقصر للتغيرات الجوية مع اقتراب الموسم الشتوي من خلال تطهير المخرات، استعداد للسيول داخل جميع مراكز المحافظة، حيث أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعدادات القصوى، وكذلك حالة الطوارئ، خشية وقوع أي تغيرات مناخية قد تتعرض لها مراكز ومدن المحافظة خلال الساعات القادمة، تزامناً مع تحذيرات الأرصاد الجوية من وجود تقلبات جوية في الطقس.

غرفة عمليات للأزمات والكوارث

من جانبه، كشف المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عن انعقاد اجتماعات غرفة عمليات الأزمات والكوارث، بهدف متابعة ومواجهة أي أثار سلبية يمكن أن تنتج بسبب التغييرات المناخية، بالإضافة إلى الاستعداد لسقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، موجهاً تعليماته لجميع الجهات المختصة داخل المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي أزمات محتملة.

وفي هذا الإطار، تم تكليف مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، بضرورة رفع استعداد عربات الكسح لشفط المياه الناتجة عن الأمطار التي قد تحدث، مع إعادة تمركزها طبقاً للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث، فضلاً عن مراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة.

تجهيز سيارات الإسعاف

كما تضمنت التعليمات تكليف رؤساء المراكز والمدن، بضرورة مراجعة موقف السائقين، فضلاً عن المهمات الخاصة بالإغاثة، وضرورة مواجهة الأزمات والكوارث، فضلاً عن تجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة، وكذلك تأمين جميع أعمدة الإنارة داخل المحافظة، وتغطية أي أسلاك عارية.

كما تم تكليف مديرية الشئون الصحية بضرورة رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال داخل المحافظة، مع التأكيد على صلاحيتها، وكذلك التأكيد على صلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، وتجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة من قبل مسئولي الإسعاف.