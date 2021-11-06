تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة في حال ساءت الأحوال الجوية

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية؛ عن حقيقة تأجيل الدراسة في حالة ساءت الأحوال الجوية في مصر الفترة المقبلة، وذلك بعدما شهدت عدد من المحافظات هطول أمطار غزيرة متواصلة، قائلة: «الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي منحت الفويض لرؤساء الجامعات اتخاذ القرار المناسب الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنيى في المحافظات خاصة فترة هطول الأمطار عليها»، مؤكدا على أن القرار يكون بالإجازات، وفقاً لظروف المحافظة وليس معمم على كل المحافظات.

التعليم العالي: التفويض بالإجازات وقت الأمطار يكون استثنائي نظرا للظروف

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن الدراسة الفترة الحالية مستقرة بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة بمختلف المحافظات ولا توجد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، منوها إلى أن الفترة الماضية قامت عدد من جامعات محافظات الوجه البحري بمنح الطلاب إجازة يوم واحد نظراً لظروف الأمطار الغزيرة في تلك المدن، مثل جامعة حورس.

وأشارت المصادر إلى أن الدراسة تسير بصورة منتظمة حالياً في جميع الجامعات ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بلقاح كورونا، مؤكدة على أنه هناك تعليمات مشددة لجميع الكليات بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء المحاضرات العلمية.

«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل الدراسة في حالة ساءت الأحوال الجوية

وفي السياق ذاته، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنَّه لن يتمّ تعليق الدراسة في المدارس بسبب سوء الطقس وسقوط أمطار على بعض المناطق، موضحاً أنَّ الأمطار التي تسقط على بعض المحافظات لا تصل إلى مرحلة السيول وعلى أساس ذلك لا يتمّ تعليق الدراسة، مؤكداً على أن تعليق الدراسة يكون في حالة سقوط سيول غزيرة على محافظة بعينها يتم تعطيل الدراسة في هذه المحافظة بعد التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والمحافظ ومدير المديرية.