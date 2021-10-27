تخصيص أماكن لمنح تطعيمات كورونا بجانب البوابات قبل دخول الطلاب

تواصل الجامعات الحكومية استقبال الطلاب في أسبوعها الثالث على التوالي من انطلاق العام الدراسي الماضي 2021-2022، التي انطلقت 9 أكتوبر 2021 الماضي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التشديد على تطعيم جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس و العاملين والطلاب، وخصصت الجامعات عدد من النقاط الثابتة لتطعيم الطلاب الغير حاصلين على لقاح كورونا، عقب دخولهم للجامعة مباشرة.

رئيس جامعة سوهاج: تخصيص 5 أماكن لتطعيم لقاح كورونا كوفيد 19 بالحرم القديم للجامعة

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة خصصت عدد من الأماكن والنقاط الثابتة والمتحركة بمداخل بوابات الجامعة في الحرم الرئيسي في مدينة سوهاج «الحرم القديم»، وكذلك عدد من الأماكن بالحرم الجديد للجامعة بمدينة الكوامل بسوهاج الجديدة.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن أي طالب غير حاصل على تطعيم لقاح كورونا، قبل الدخول إلى الحرم الجامعي يتم إرساله إلى وحدة التطعيم لمنحه اللقاح، بجانب التأكد من الحصول على لقاح كورونا من خلال تقديم ما يثبت حصوله على التطعيم، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 5 أماكن على مداخل بوابات الحرم القديم و3 بالحرم الجديد.

جامعة القاهرة: البدء في تطبيق قرار الدخول للمطعمين ضد كورونا السبت المقبل

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور أن الجامعة تواصل حاليًا إجراء عمليات التطعيمات ضد فيروس كورونا، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن الجامعة ملتزمة بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن مواجهة تفشي فيروس كورونا، وكذلك نشر عدد من أماكن التطعيم ومنحه للطلاب الغير حاصلين على اللقاح بجانب البوابات.

وفي السياق ذاته أعلن الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أنه بدءاً من السبت المقبل الموافق 30 أكتوبر 2021 لن يسمح للطلاب الحضور داخل مباني الكلية أو الحرم الجامعي، إلا بعد التأكد من حصولهم على لقاح فيروس كورونا، مناشدًا الطلاب الذين حصلوا على اللقاح خارج الجامعة إحضار شهادة الحصول على التطعيم.