تحذير عاجل من الكهرباء للمواطنين.. وفرق طوارئ لمتابعة الشكاوى

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين في محافظات أسوان والأقصر والبحر الأحمر وسيناء وباقي المحافظات التي تتعرض لموجه من الطقس السيء بتساقط الثلوج والأمطار الشديدة والعواصف الرعدية بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية كأعمدة الإنارة العامة أثناء الأمطار الشديدة حفاظا على حياتهم والاتصال سريعًا على رقم 121 لتلقي أي شكاوى على مدى 24 ساعة.

فرق طوارئ وصيانة بالقطاعات تتابع باستمرار جميع الشكاوى

وأكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ«الوطن»، على أن شركات توزيع الكهرباء في مصر العليا والقناة شكلت فرق طوارئ وصيانة بالقطاعات تتابع باستمرار جميع الشكاوى والأعطال، لافتا إلى أنه يتم على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.​

تشكيل فرق صيانة بشركتي مصر العليا والقناة لتوزيع الكهرباء

وتابع المصدر أنه تم تشكيل فرق صيانة بشركتي مصر العليا والقناة لتوزيع الكهرباء للمرور على مكونات الشبكة المختلفة، حيث تتفقد جميع المهمات الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة لمواجهة السيول والشبورة

وأشار المصدر إلى أن هناك عدة إجراءات متعارف عليها تقوم بها شركات الكهرباء قبل حلول فصل الشتاء من كل عام لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها؛ أهمها وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة وغرف في شركات النقل والتوزيع.

فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية

وأوضح المصدر أنه في إطار خطة الطوارئ للتصدي لموجات الطقس السيئ وحرصًا على سلامة المواطنين يتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية، مؤكدا على أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقي أي شكاوى.

وأكد المصدر على أن شركات التوزيع استعدت لموسم الشتاء، حيث تم الانتهاء من أعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب غمرها بالمياه في حالة حدوث أمطار شديدة.