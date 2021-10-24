هل تنخفض قيمة استهلاك فواتير الكهرباء في الشتاء؟.. مصدر يجيب

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، على انخفاض فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية خلال فصول الشتاء بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية والمنزلية المستهلكة للطاقة ساعات أقل من الصيف، ويأتي على رأسها أجهزة التكييف الذي تصل ساعات تشغيله يوميا في بعض المناطق خلال شهري يوليو وأغسطس لمدد تتجاوز 10 ساعات، إضافة إلى طول فترة تشغيل المراوح لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

متوسط استهلاك التكييف اليومي والشهري

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن مكيف الهواء يعتبر من الأجهزة المنزلية الأعلى استهلاكا للكهرباء، حيث يستخدم خلال فصل الصيف للتغلب على الطقس الحار، لافتا إلى أن متوسط استهلاك التكييف للحجرة الواحدة يصل إلى 1000 وات في الساعة ويتراوح ما بين 2000 إلى 5000 وات في حالة لو كان التكييف مركزي فيما يبلغ متوسط استهلاكه للكهرباء بمعدل 1450 كيلو وات لكل شهر.

تترواح حدود استهلاك الكهرباء الشهري للتكييف 16 قدم بين 87.5 إلى 55.5 كيلوت وات/ ساعة

وأوضح المصدر أن التكييف 16 قدم تترواح حدود استهلاك الكهرباء الشهري له بين 87.5 إلى 55.5 كيلوت وات/ ساعة، لافتا إلى أنه يمكن للمشترك بطريقة بسيطة حساب استهلاك أي جهاز من الأجهزة المنزلية الكهربائية ومنها «التكييف»، وكيف يتحول هذا الاستهلاك إلى مبلغ مطلوب سداده في الفاتورة من خلال الأمثلة التالية.

الطاقة المستخدمة في الشهر «كيلو وات . ساعة» = الطاقة الكهربائية المستهلكة «كيلو وات» × الزمن «ساعة».

قيمة الاستهلاك = الطاقة المستهلكة × التعرفة

قيمة الفاتورة = قيمة الاستهلاك ÷ 100 لتحويلها للجنيه

كيف تضبط استهلاك التكييف لتوفير وخفض فاتورة الكهرباء

وكشف المصدر عن الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن خلال تشغيل جهاز التكييف لضبط كمية استهلاك الطاقة للتوفير وخفض قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء وهي:

- ضبط التكييف على درجة 24.

- تأكد من غلق باب الغرفة والنوافذ جيدا للحصول على أعلى درجة تبريد.

- يمكنك وضع مروحة كهربائية أمام التكيف حتى يقلل من استهلاكه للكهرباء ويعطي برودة أعلى.

- تأكد من أن قدرة التكيف تناسب الغرفة حتى لا تواجه مشكلة مضاعفة استهلاك المكيف للكهرباء.