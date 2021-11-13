جامعة مطروح تحصد المركز الأول في مؤتمر دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، حصول نادي ريادة الأعمال بالجامعة على المركز الأول، في المؤتمر الأول لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمنعقد في الفترة من 11 وحتى 12 من نوفمبر الجاري.

جامعة مطروح تشارك بمؤتمر نقل التكنولوجيا

وقال رئيس جامعة مطروح، إن المؤتمر هدف إلى الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات نقل وتسويق التكنولوجيا وسياسات الملكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث العامة وريادة الأعمال، التحول الرقمي في الصناعة المصرية ودور البحث العلمي.

وهنأ الدكتور مصطفى النجار، أعضاء مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا ونادي ريادة الأعمال بالجامعة، والفائزين بالمركز الأول بالمؤتمر، مشيدًا بجهودهم في الارتقاء بالجامعة ووضعها في المكانة التي تستحقها بين مصاف الجامعات العملاقة.

جامعة مطروح: المؤتمر هدفه دعم الابتكار

وأكد رئيس جامعة مطروح أن المؤتمر تناول إبراز أثر الجهود التي تبذلها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، عرض التجارب الناجحة في إنشاء واستدامة مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا.

وتشارك جامعة مطروح في جميع المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تنمية قدرات الإبداع والابتكار التابعة للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، لرفع تنمية مستوى الطلاب والاهتمام بالباحثين، وتنمية مواهبهم، وتحسين مستوى الأداء، مما يساهم في تحقيق أهداف علمية تفيد المجتمع في مختلف التخصصات العلمية بالكليات المختلفة.