يرغب العديد من المواطنين في الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2021، لمعرفة عدد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية، وأيضا معرفة بيانات صرف البطاقة للسلع المخصصة لها بناء على عدد أفرادها، حيث تختلف حصة كل بطاقة تموينية عن الأخرى باختلاف عدد الأفراد المقيدين على البطاقة الواحدة، ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة على قيمة 50 جنيها شهريا في صورة سلع مدعمة من الحكومة.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2021، عبر موقع دعم مصر، لأي فرد من أفراد البطاقة التموينية، وذلك من خلال تدوين عدة بيانات شخصية أهمهم الرقم القومي لاسم صاحب البطاقة التموينية.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2021 من موقع دعم مصر

1 – تصفح الرابط الرسمي لموقع دعم مصر من هنا.

2 – اختيار أيقونة خدمات تموينية للمواطنين.

3 – الضغط على أيقونة استعلام عن صرف البطاقة.

4- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما.

5- يظهر بعد ذلك اسم صاحب البطاقة التموينية المدون على البطاقة.

6 – يتم كتابة الرقم القومي لاسم صاحب بطاقة التموين.

7 - يظهر بعد ذلك الاسم والرقم القومي، ثم يعقب ذلك ضرورة إدخال رقم تليفون محمول مسجل باسم صاحب البطاقة.

8- النقر على أيقونة عرض بيانات الصرف.

9 - يظهر عدد أفراد البطاقة المستحق وأيضا بيانات ما تم صرفه آخر شهر.

بوابة مصر الرقمية تتيح الاستعلام عن بطاقة التموين

كما توجد نافذة إلكترونية أخرى أمام المواطنين تمكنهم من الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2021، وتمثل هذه النافذة بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين 2021، والتي تتيح نفس الخدمة ضمن عدة خدمات تموينية متاحة عليها للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والبالغ عددهم حتى الآن حوالي 64 مليون مواطن.