تعرف على الخدمات التموينية المتوقفة على بوابة مصر الرقمية

تتيح بوابة مصر الرقمية، عدد كبير من الخدمات، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التي يحتاجون إليها في كافة المجالات، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للبوابة، واختيار الخدمة المراد الحصول عليها في دقائق معدودة من داخل منازلهم، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنعا لتكدس المواطنين داخل المكاتب والمنشآت الحكومية.

بوابة مصر الرقمية

ويبلغ عدد الخدمات الحكومية التي تقدمها بوابة مصر الرقمية، نحو 49 خدمة في 8 فئات مختلفة تشمل كافة المصالح الحكومية التي يحتاج إليها المواطن، للحصول على أوراق أو مستندات شخصية مهمة، وذلك ضمن خطة الدولة والحكومة المصرية لدعم الخدمات الرقمية، وتمكين المواطن من الحصول عليها بشكل إلكتروني ميسر.

وخلال الفترة الماضية، توقفت عدد من الخدمات التموينية التي تتيحها بوابة مصر الرقمية، حيث يتطلب من المواطن الراغب في الحصول على خدمة معينة من الخدمات الموقوفة على البوابة، الذهاب إلى مكاتب التموين، أو التواصل مع وزارة التموين والتجارين الداخلية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الخدمات التموينية الموقوفة على بوابة مصر الرقمية، والبالغ عددها 6 خدمات من إجمالي 10 خدمات تموينية تتيحها البوابة.

الخدمات التموينية المتوقفة على بوابة مصر الرقمية

1- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

2- رأي المواطنين عن أداء المخابز.

3- استعلام مكاتب التموين.

4- إصدار بطاقة تموين جديدة.

5- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

6- إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

الخدمات التموينية المتاحة على بوابة مصر الرقيمة

1- تفعيل بطاقة تموين.

2- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

3- نقل من محافظة إلى أخرى.

4- فصل اجتماعي.

رابط بوابة مصر الرقمية

يمكن لجميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من باقي الخدمات التموينية المتاحة إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، زيارة هذا الرابط.