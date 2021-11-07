بوابة مصر الرقمية للتموين 2021.. عودة خدمة أيقونة «ضم أفراد الأسرة»

أعادت بوابة مصر الرقمية للتموين 2021، فتح خدمة أيقونة «ضم أفراد الأسرة» والتي كانت غير مفعلة خلال الفترة الأخيرة ضمن عدة خدمات تموينية أخرى لا تزال متوقفة حتى الآن.

الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

وبعودة فتح أيقونة «ضم أفراد الأسرة» على بوابة مصر الرقمية 2021، يكون بذلك متاحا أمام أي أسرة تمتلك بطاقة تموين لنقل أفراد الأسرة الآخريين المقيدين على بطاقة تموينية أخرى، أي أن أي أسرة لها الحق في ضم أبنائها المقيدين ببطاقة أخرى مثل بطاقة الجد، بشرط أن يكونوا مستحقين للتموين، حيث أنه لا يوجد حاليا أي إضافات لأفراد جدد.

خدمات تموينية تتوفرها أيقونة «ضم أفراد الأسرة»

كما تتيح خدمة «ضم أفراد الأسرة» للزوج الذي يمتلك بطاقة تموين أن يضم زوجته على بطاقته بشرط أن تكون مقيدة لدى بطاقة تموين أسرتها.

هل أيقونة «ضم أفراد الأسرة» تتيح إضافة المواليد والزوجة للتموين؟

وتختلف الخدمات التموينية التي تقدمها خدمة «ضم أفراد الأسرة» عن الخدمات المتوقفة مثل «إضافة المواليد الأبناء غير المقيدين تموينيا وإضافة الزوجة المحرومة للتموين»، حيث أنه يشترط في هذه الخدمة أن يكون الأبناء أو الزوجة مقيدين في الأساس على بطاقة تموينية أخرى.

خدمات تموينية متوقفة عبر بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

ولا يزال هناك 4 خدمات تموينية متوقفة عبر بوابة مصر الرقمية للتموين 2021، والتي أوقفتها وزارة التموين والتجارة الداخلية أيضا في مكاتب التموين بالمحافظات، وتشمل هذه الخدمات المتوقفة:

1 – إصدار بطاقة تموين جديدة.

2 - إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا «إضافة المواليد».

3 – إضافة الزوجة المحرومة للتموين.

4 – إضافة تموين لمستحقي خبز.

فيما لا تزال هناك خدمات تموينية أخرى مفعلة إلكترونيا، ومنها:

** إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

** نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

** فصل اجتماعي.

** ضم أفراد الأسرة.

** تفعيل بطاقات التموين.

** الاستعلام عن صرف.