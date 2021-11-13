نائب: استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ المقبل اعتراف دولي بإنجازاتها

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باستضافة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 بشرم الشيخ، مؤكدا أنه اعتراف دولي بما حققته مصر في مجالات التنمية والحفاظ على البيئة.

جهود عالمية لمواجهة التحديات المشتركة

وأشار الجاهل، خلال البيان الصادر له، إلى أن إعلان هذا القرار بمثابة فصل جديد تخوضه الدولة المصرية بجمهوريتها الجديدة لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة التحديات المشتركة، بالإضافة إلى أنها ثمة مُستحقة تحصل عليها من المجتمع الدولي تتويجًا لجهودها الحثيثة في مجال مواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

خطوات للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اختيار مدينة شرم الشيخ الساحرة لاستقبال مؤتمر تغير المناخ العام المقبل، فكرة جيدة للغاية، حيث إنها فرصة لتبادل الأفكار وطرح الرؤى والعمل الجاد والتعاون المثمر للوصول لقرارات عادلة ومتوازنة وشاملة نحو الإسراع في اتخاذ خطوات ومبادارات من شأنها المساهمة في مواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق الهدف المنشود للوصول إلى ارتفاع في درجة حرارة الأرض لا يزيد عن درجة ونصف مئوية.

وزار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قبل يومين محافظة الوادى الجديد، وتفقد عددا من المشروعات السكنية الخدمية والتنموية والاستثمارية بالمحافظة بحضور عدد من النواب بمجلسي النواب والشيوخ من بينهم اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وهشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وأحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعماد سعد أحمد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وافتتح رئيس الوزراء خلال زيارته قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة، وتفقد مشروع 30 يونيو الحكومي المميكن، واطلق مشروع توصيل الغازلـ 14 ألف أسرة.