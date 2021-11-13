ضبط 5 مصانع بدون ترخيص.. بداخلها أطنان من المخلل الفاسد

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملات مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق مديريتي أمن «القاهرة – القليوبية».

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:

ضبط 4 مصانع بدون ترخيص

ـ ضبط «ثلاجة لتجهيز اللحوم» بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت «1٫900 طن لحوم بدون بيانات ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي» بالمخالفة للقانون.

ـ ضبط «5» قضايا «4 مصانع – مخزن» بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القاهرة بمضبوطات بلغت «32٫89 طن مواد غذائية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ويشتبه في فسادها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي» بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية.

ضبط 40 برميلا من المخللات بدون بيانات تجارية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط «المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص للمخللات - كائن بدائرة قسم شرطة ثان العامرية»؛ لقيامه بتصنيع المخللات غير مطابقة للمواصفات، وبحوزته «40 برميلا من المخللات بدون بيانات تجارية بإجمالي وزن 6 أطنان غير مطابقة للمواصفات القياسية وبها تهتك بالأنسجة وتغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي».

كما شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريات أمن «القاهرة – الجيزة - القليوبية- الشرقية» بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التي تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 204 سيارات خالفت قانون البيئة

فحص «461» سيارة ضُبط خلالها «204» سيارات «33 سيارة بنزين- 171 سيارة سولار» غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديريات أمن «القاهرة – الجيزة - القليوبية».

ضبط «289» قضية «صرف مباشر – إلقاء مخلفات» على مجرى نهر النيل والمجاري المائية بنطاق مديريتى أمن «القاهرة – الشرقية»، بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية.