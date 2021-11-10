مصر الرقمية خدمات التموين.. اعرف شروط الاستفادة من 6 خدمات متاحة حاليا

يستطيع أي مواطن أن يستفيد من بوابة مصر الرقمية خدمات التموين، بشرط أن ينشئ حساب أولا عبر البوابة، والذي يمكنه من الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المختلفة والمتعددة المتاحة على البوابة وبالأخص خدمات البطاقات التموينية للمواطنين المقيدين على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.

مصر الرقمية خدمات التموين.. اعرف شروط الاستفادة منها

وتخفيفا على المواطن من الذهاب لمكاتب التموين، وتماشيا مع منظومة التحول الرقمي الذي تشهده مصر، وفرت وزارة التموين خدمات البطاقات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية خدمات التموين، وعبر موقع دعم مصر أيضا والذي يتيح نفس الخدمات التموينية، إلا أن ذلك يتم بشرط أولي على المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة عليها، حيث يتمثل الشرط في إنشاء حساب أولا عبر البوابة للتسجيل.

ويتطلب إنشاء الحساب عبر بوابة مصر الرقمية، تدوين عدة بيانات شخصية تطلبها البوابة للتمكن من الدخول على بدء الخدمات، حيث أنه دون إنشاء حساب شخصي لكل مواطن لن يتمكن من إنهاء وتنفيذ أي خدمة تموينية أو حكومية أخرى إلكترونيا.

كيفية إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية

1. الدخول عبر الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

2. اختيار أيقونة إنشاء حساب.

3. إدخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. إدخال رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يتم كتابة فيها رقم الهاتف المحمول.

8. يتمّ إرسال رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13. الضغط على أيقونة التالي، ويتم إرسال رسالة نصية إلكترونية بأنَّه تمّ إنشاء الحساب بنجاح.

وتتيح بوابة مصر الرقمية خدمات التموين، عدة خدمات تخص بطاقة التموين، وتشمل هذه الخدمات: «تفعيل بطاقة التموين، وإصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، ونقل من محافظة إلى أخرى، وفصل اجتماعي، وضم أفراد الأسرة، والاستعلام عن الصرف».