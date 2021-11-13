موعد الامتحانات 2022 للمدارس.. اعرف البداية والنهاية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد الامتحانات 2022 للمدارس، موضحة أنه سيتم عقد الامتحانات في المدارس وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية والإدارات، مؤكدة على أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم للحفاظ على صحتهم.

موعد الامتحانات 2022 للمدارس في الفصل الدراسي الأول

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن موعد الامتحانات 2022 للمدارس تبدأ اعتباراً من 15 يناير بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، مؤكدة على أن إجازة نصف العام الدراسي تبدأ اعتباراً من يوم السبت 5 فبراير حتى يوم الخميس الموافق 17 من نفس الشهر أي لمدة أسبوعين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن موعد الامتحانات 2022 الشفوية والعملية تبدأ قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، مؤكدة على أنه تم التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تكثيف الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات وتخصيص غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات دون أي معوقات.

تفاصيل عقد امتحانات 2022 في نهاية العام الدراسي

ونوهت الوزارة إلى أن موعد الامتحانات 2022 للمدارس في نهاية العام الدارسي تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 7 مايو بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ويوم السبت الموافق 11 يونيو بالنسبة للثانوية العامة، مشيرة إلى أنه تم توفير مجموعة من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات.

وأكدت الوزارة، على أنه سيتم عقدت امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 21 مايو وعقد الامتحانات العملية يوم السبت الموافق 11 يونيو، لافتة إلى أن الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي مستمرة أثتاء الامتحانات العملية والشفوية للصف الأول والثاني الثانوي.

موعد الامتحانات لطلاب الصف الرابع الابتدائي

وبالنسبة لامتحانات الصف الرابع الابتدائي، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم دمج امتحانات شهر أكتوبر ونوفمبر في امتحان واحد فقط يعقد في نهاية شهر نوفمبر وأول شهر ديسمبر، مؤكدا على أن الامتحانات ستعقد على مستوى الإدارة التعليمية ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.