هل رفع الغياب من المدارس 2021؟.. رد حاسم من وزارة التعليم

أجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رد حاسم له على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سؤال «هل رفع الغياب من المدارس 2021؟»، مؤكدا على أنه لا صحة لرفع الغياب من المدارس، مشدداً على جميع المديريات التعليمية بضرورة متابعة سير أعمال تسجيل حضور الطلاب يومياً في المدارس وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا نية لرفع الغياب من المدارس 2021، مؤكداً على أن وزارة التربية والتعليم حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات التعليمية للوقوف على انتظام العملية التعليمية في المدارس والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تسجيل الغياب يومياً في المدارس 2021

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه يتم تسجيل حضور وغياب الطلاب يومياً في المدارس وغير مسموح برفعه في أي مدرسة، مشيراً إلى أنه هناك إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد يتم تطبيقها في جميع المدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والإدارات الصحية في جميع المحافظات.

تعليمات بضرورة الوقوف على أسباب ارتفاع الغياب في المدارس إن حدث

من جانبه، أكدت مصادر في المديريات التعليمية، على أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة متابعة رصد الغياب في المدارس والوقوف على أسباب ارتفاعه إن حدث ذلك، وإبلاغ الإدارة التعليمية والشؤون الصحية بحالات الغياب المستمرة وأرقام هواتفهم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تعليمات مشددة لجميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة تسجيل الغياب بمنتهى الدقة ومتابعة تغير نسب الغياب للطلاب والمعلمين، مشيرة إلى أنه غير مسموح لأي معلم بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا، وإلزام جميع الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت على أنه يتم تطبيق الإجراءات القانونية في حالة تجاوز الطالب مدة الغياب، مشيرة إلى أنه غير مسموح للمعلمين بترك المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي.