تجرى امتحانات نصف العام 2022 للمدارس والجامعات، خلال شهر يناير المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، وفقا لما أعلنته وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.

تعرف على موعد امتحانات نصف العام 2022 للمدارس والجامعات

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أن امتحانات نصف العام تبدأ اعتبارًا من 15 يناير 2022، موضحة أن الامتحانات تعقد بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، إذ جرى توفير مجموعة من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم مخرجات التعلم.

وأضافت الوزارة أن امتحانات نصف العام 2022 للمدارس جرى إعلانها رسميًا لجميع المديريات والإدارات التعليمية، لافتة إلى أن الدراسة تسير بصورة منظمة، إذ طبقت كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

موعد امتحانات نصف العام 2022 بالجامعات

وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات نصف العام 2022 للجامعات ستعقد خلال شهر يناير المقبل، مؤكدًا أنه جرى التأكيد على جميع الكليات بضرورة الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية، بالتزامن مع انطلاق الدراسة للعام الدراسي الجديد.

وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رسالة للطلاب وأولياء الأمور، يطالبهم بالحفاظ على صحتهم بالتغذية السليمة وتطبيق قواعد الإجراءات الاحترازية قائلًا: «لا تترددوا في توجيه أي سؤال للمعلم لكي يرشدكم ويساعدكم على التفوق».

كما وجه نائب وزير التعليم المعلمين، بتشجيع التلاميذ على البحث والتقصى، مطالبًا بتأكيد أنَّ إيداع المعلومات في عقول التلاميذ لتخزينها يساعد في صناعة قوالب مكررة من التلاميذ غير قادرة على مواكبة متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين، مطالباً المعلمين بالعمل على بناء المعرفة بأنفس الطلاب وبناء شخصيتهم وحدوث تعلم حقيقي يساعد التلاميذ على الاندماج.