محمود المهدي يكشف حقيقة اعتراضه على مشاهد منة عرفة بـ«فيلا 101»: نجاتي غلطان

انفصال وعودة، ساعات مشتعلة شهدها الوسط الفني بعد خبر انفصال الفنان محمود المهدي من الفنانة منة عرفة، وتردد أن السبب مشاهد جمعت منة عرفة بالفنان محمد نجاتي في فيلم «فيلا 101»، الأمر الذي أثار «المهدي» وجعله يخرج عن صمته ليوضح حقيقة الأمر.

وكشف «المهدي» تفاصيل جديدة حول الأزمة التي نشبت بين الطرفين مؤخرا، والتي كادت أن تؤدي إلى الانفصال، مؤكدا أن المشهد الذي جمع زوجته منة عرفة والفنان محمد نجاتي ضمن أحداث مسلسل «فيلا 101» لم يكن سبب الأزمة الأخيرة في العلاقة بينهما «رغم إن نجاتي وصّل الموضوع بطريقة غلط، لكن الأزمة كانت بسبب مشاكل تخصني أنا ومنة، والحمد لله حلينا كل مشاكلنا».

محمود مهدي: «منة عرفة محترمة.. ومش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة»

وأضاف محمود المهدي في مقطع فيديو عبر خاصية «ستوري»، على حسابه بـ«انستجرام»، أنه يرغب في توضيح عدد من النقاط المتعلقة بحالة الجدل التي شغلت منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا: «منة زي أي فنانة محترمة لديها قواعد وخطوط حمراء، فهي ترفض تماما مشاهد القبلات أو الأحضان».

وأضاف زوج الفنانة الشابة منة عرفة: «مش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة، ممكن نوصله بطريقة محترمة لأننا في مجتمع شرقي»، نافيًا وجود أي مشاكل بينه وبين زوجته، مؤكدا أنه يحبها ويحترمها، وأن الأزمة السابقة لم تؤثر عن علاقتهما إطلاقا.

مهدي لـ نجاتي: «هيا البنت المحترمة مبقاش ينفع تشتغل»

وسبق أن كتب مهدي، تدوينة وجه فيها حديثه للفنان محمد نجاتي، قائلا: «من دون ذكر أسماء، فنانات كتير لا كانوا بيتحضنوا ولا يتشالوا ولا يلبسوا روب نوم، مع كده عملوا دراما أنت متقدرش تعمل جزء منها، عملوا أزواج وأخوات باحترام، ولا نسيت إننا في مجتمع شرقي، هو البنت المحترمة مبقاش ينفع تشتغل، ولا عشان بنت لازم نستغلها في أي حاجة، وصلنا لمرحلة صعبة بجد».

فيما كشف محمد نجاتي في حوار سابق مع برنامج «ET بالعربي»، تفاصيل المشهد الذي تداول منصات التواصل الاجتماعي باعتباره سبب أزمة الفنانة الشابة وزوجها، حيث رفضت أن يحملها في أحد المشاهد، وتكرر الأمر مرة أخرى عندما رفضت أن يمسك يدها.

وقال نجاتي: «المفروض دكتور أمراض نسا، في المسلسل، وأختي بيغمي عليها فأنا بكشف عليها، واكتشف أنها حامل، هكشف عليها إزاي من غير ما جس النبض، فقلت ليها هجس نبض إيدك، فقالتلي مش هينفع برضه، فأنا هنا عملت مشكلة، مش معقول بقى، انتي مش عايزة حد يلمسك خلاص متنزليش من البيت أصلا ومتمثليش».