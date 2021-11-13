مبروك عطية: حداد الزوجة على والدها 3 أيام فقط وتتعطر لزوجها بعدها «فيديو»

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الزوجة لا يحق لها أن تمنع نفسها عن زوجها حال وفاة والدها وأن الشرع حدد لها فترة الحداد وهي 3 أيام فقط، بينما سمح للمرأة التي توفى عنها زوجها أن تتزوج بعده بـ4 أشهر و10 أيام.

عطية: الحديث النبوي أكد أن حداد المرأة لا يزيد عن 3 أيام

وقال الدكتور مبروك عطية في فيديو بثه على قناته بموقع يوتيوب إنه تلقى سؤال جاء فيه «زوجتي منذ مات أبوها ممتنعة عن معاشرتي وتقول بعد السنوية»، وأجاب عطية بقوله: «سنوية تزيد في عمرك والله يرحم أبوكي، الشرع 3 أيام حداد إلا على زوج 4 أشهر وعشرا، إذا كان الشرع أحل لكي أن تتزوجي بعد وفاة زوجك ب4 أشهر و10 أيام، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمنة أن تحتد على ميت فوق ثلاث».

حداد المرأة على أبيها 3 أيام

وواصل الدكتور مبروك عطية قائلا: «ليكي 3 أيام وتحطي عطر وتعاشري زوجك وتعيشي حياتك الطبيعية تاني بعد وفاة الوالد بـ3 أيام تعيشي حياتك الطبيعية».

وأضاف الدكتور مبروك عطية في رده على سؤال آخر ورد إليه: «أمي صعب أن أرضيها وتقوم بالدعاء علينا ليل نهار، ونحن خائفون من أن يتقبل الله دعائها علينا، فماذا نفعل؟ والجواب: لا أحد يهددنا بالدعاء حتى لو دعا علينا آناء الليل وأطراف النهار، فهو يدعو السميع العليم البصير».

دعاء الأم على أولادها

وواصل الدكتور مبروك عطية قائلا: «اعملي اللي ربنا أمرك به ناحية أمك وإن شاء الله تجيب عشرة يدعوا معاها عليكي فلن يستجيب الله، هناك فرق بين الدعاء وبين تلفيق التهم، الضابط معذور والقاضي معذور يحكم بالظاهر، أما الله فهو بكل شيء عليم».

وتابع عطية: «والأم قدر، هناك من يأتي من أم طبيعية تدعو لأولادها حتى لو أهملوا، وهناك أم غير طبيعية لا يعجبها العجب ولا الصيام في رمضان ولا رجب، فماذا نفعل معها؟ نعمل اللي يخلصنا من ربنا، وربنا على كل شيء رقيب، وتدعي علينا زي ما هي عايزة ولا دعوة واحدة مستجابة، الدعاء يكون مستجاب لو قصرنا، لو كنا خدامينها وبنعمل لها قدر طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتدعي زي ما هي عايزة».