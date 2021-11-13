رعب هوليودي عاشته أسوان بعد العاصفة الثلجية.. 3 وفيات و425 مصابا

لحظات رعب وفزع عاشها أهالي محافظة أسوان في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، بعدما تعرضت المدينة الجنوبية لعاصفة شديدة وسط سماء تمطر ثلجا، بجانب تقلب الطقس المفاجئ الأمر السيئ الوحيد للأهالي، أن العقارب والثعابين وجدت الطريق ممهدا لمهاجمة الأشخاص بشكل مميت لأول مرة.

انهيار المنازل المبنية بالطين، وتدمير السيارات واقتلاع الشجر وغرق الشوارع، هكذا هو المشهد في مدينة أسوان اليوم، بعد ليلة مرعبة عاشها الأهالي وما زالوا مستمرون مع رفع كل درجة الاستعداد والتأهب في المحافظة من قبل الأجهزة التنفيذية.

بلدغة العقارب والثعابين؛ لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 425 آخرون، بجانب انهيار 5 منازل مبنية بالطين اللبن، إلى جانب إغلاق الطرق الرئيسية، واقتلاع الأشجار وخسائر مادية بالجملة لكثير من المواطنين بسبب تحطم السيارات، وغرق الشوارع.

حصيلة خسائر العاصفة الثلجية في أسوان

وما زالت هناك خسائر في الأرواح بسبب العاصفة الثلجية التي اجتاحت محافظة أسوان، خاصة مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الطقس السيئ على المحافظة، حيث ارتفع عدد وفيات ومصابي لدغات العقارب التي انتشرت فور تساقط الثلوج وهاجمت المواطنين في المحافظة، وتمّ نقل المصابين إلى مستشفي أسوان العام إضافة إلى قيام غرفة العمليات باستقبال كل البلاغات.

خط ساخن لاستقبال بلاغات عاصفة أسوان

وتستقبل صحة أسوان كل البلاغات على الخط الساخن من أجل سرعة إسعاف الأهالي بعد انتشار العقارب والثعابين في المحافظة، والتعامل السريع، إضافة إلى انتشار فرق إدارة المرور في الشوارع من أجل التعامل السريع مع الشوارع الغارقة في مياه الأمطار من أجل سحب المياه ورفع الأشجار من الطرق لتيسير حركة المرور في الطرق.