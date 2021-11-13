جناح مصر بـ«إكسبو 2020» بدبي يجذب 220 ألف زائر منذ الافتتاح

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنَّ الجناح المصري المشارك بفعاليات «إكسبو 2020 دبي» أصبح وجهة رئيسية للزوار، حيث استقبل الجناح منذ افتتاح مطلع أكتوبر الماضي وحتى الآن نحو 220 ألف زائر من مختلف الجنسيات.

وقالت وزيرة التجارة، إنَّ الإقبال على الجناح المصري بـ«إكسبو» في تزايد مستمر نظراً لأنَّه يقدم للجمهور نسخة مصغرة عن مصر بكل تفاصيلها ومقوماتها الطبيعية والسياحية والصناعية والمعمارية والتاريخية وذلك في رحلة شيقة وقصيرة لا تتجاوز نصف الساعة.

ولفت إلى أنَّ فعاليات اليوم الوطني لمصر التي انطلقت من الجناح المصري نهاية شهر أكتوبر الماضي، كان لها دوري محوري في تعريف زوار الجناح على مصر بواسطة العروض الثقافية والفلكلورية المتميزة التي نقلت للعالم سمات وتفرد الشخصية المصرية على مر التاريخ.

إقبال على جناح مصر من زوار والوفود الرسمية والشخصيات العامة

وأضافت جامع، أنَّ الجناح المصري استقبل منذ بداية شهر نوفمبر العديد من الزيارات الرسمية والجولات لشخصيات رفيعة المستوى وشخصيات عامة من مختلف الدول في مقدمتها زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ساڤاس بارديوس، وزير السياحة القبرصي، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووفد غرفة التجارة العربية البرازيلية برئاسة أوسمار شحفا، رئيس الغرفة، ووفد شبكة «سي إن إن» الإخبارية العالمية.

جلسات نقاشية تفاعلية حول التطوير في مصر

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بـ«إكسبو 2020 دبي» أن الجناح استقبل أيضاً ممثلي 8 شركات سياحة تابعة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة الكولومبية، وصقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، صالح بن ابراهيم الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -منشآت السعودية، وعمر فياض مينيسيس حاكم ولاية هيدالجو بدولة المكسيك، ومنيرة سليمان الهويدي المفوض العام لجناح دولة الكويت بـ«إكسبو 2020»، ولاعب كرة القدم ونجم منتخب مصر السابق محمد زيدان.

وأضاف «مغاوري» أن الجناح ينظم فعاليات وجلسات نقاشية تفاعلية تسلط الضوء على أهم التطورات التي تشهدها مصر في كافة ميادين الحياة حيث شهد الجناح منذ مطلع الشهر الجاري انعقاد ندوة بعنوان «التعليم في مصر من مرحلة رياض الأطفال في سوق العمل»، وندوة حول مبادرة حياة كريمة، وأخرى حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجلسة حول الفرص الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، و الاستثمار في صعيد مصر، فضلاً عن ندوة حول تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، وندوة حول الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.