مدبولي: تطوير طريق السويس حتى العين السخنة.. 5 حارات في كل اتجاه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وجود اهتمام كبير بمشروعات قطاع النقل في محافظة السويس، في إطار مطالب السوايسة في هذا الصدد.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته لمحافظة السويس، أنه سيتفقد بعد قليل طريق المعاهدة الذي سيربط السويس بالإسماعيلية، وأن نسبة إنجازه نحو 88%.

إنارة الأجزاء التي تقع عليها الأحياء والمناطق الحضرية

ولفت «مدبولي»، إلى أن أعضاء البرلمان طالبوا خلال لقائه معهم صباح اليوم بإنارة الأجزاء التي تقع عليها الأحياء والمناطق الحضرية من طريق المعاهدة، موضحاً أنه وجه بذلك، مضيفاً: «وسنبدأ الإنارة على الأحياء السكنية لخدمة أهالينا في السويس».

تطوير طريق مدينة السويس حتى العين السخنة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مشروع عملاق آخر، وهو تطوير طريق مدينة السويس حتى العين السخنة بطول 60 كيلو متر، ليصبح 5 حارات في كل اتجاه، مشيراً إلى أن المشروع سيربط مدينة السويس حتى ميناء السخنة، والمنطقة الاقتصادية هناك.

وأشار «مدبولي»، إلى أنه يجري العمل على ميناء السخنة حالياً، بحجم أعمال يتجاوز نحو 25 مليار جنيه لتطوير الميناء، ليكون من أكبر الموانئ على مستوى المنطقة كاملة.