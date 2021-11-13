رئيس الوزراء يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالسويس

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، وحدات مشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، الذي يتم إقامته بحي عتاقة، خلال جولته بمحافظة السويس، اليوم.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، التي تتولى متابعة المشروع، إلى أن مشروع «سكن لكل المصريين» بالسويس يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المحافظات، وسيتم توفير 25 ألف وحدة سكنية بالمحافظة، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 3 مواقع للمرحلة الأولى من المشروع، كما سيجري تخصيص موقعين آخرين لاستكمال وحدات المرحلة الأولى، التي تضم أيضا مدارس، ومساجد، ومناطق خدمات، وأسواقا لخدمة سكان هذه المدن.

وحدات سكنية على أعلى مستوى بحي عتاقة

وخلال جولته بالمشروع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تشرف على تنفيذ المبادرة بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن مشروع «سكن لكل المصريين» بحي عتاقة يتم تنفيذه على ثلاث قطع لتوفير وحدات سكنية على أعلى مستوى، حيث تتم إقامة عمارات المشروع من أرضي و5 أدوار، بواقع أربع وحدات سكنية بالدور، وتبلغ مساحة الوحدة 90 م2.

60 فدانا مساحة قطعة الأرض

ولفت مسؤولو الهيئة الهندسية إلى أن القطعة الأولى التي يتم تنفيذ المشروع عليها تبلغ مساحتها 60 فدانا، وتصل نسبة التنفيذ بها إلى 52.60%، وفقاً للجدول الزمني المخطط، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال والخرسانة العادية والخرسانة المسلحة من الأساسات، والهيكل الخرساني، وأعمال التأسيس الكهربائي والأعمال الصحية وجار التشطيبات الداخلية والخارجية، منوها إلى أن هذه القطعة تضم 162 عمارة، ويبلغ عدد الوحدات السكنية بها 3796 وحدة، ومن المستهدف أن يصل عدد السكان بها إلى 19 ألف نسمة، كما تضم 138 وحدة تجارية، و 92 وحدة إدارية إلى جانب مسجد يتسع لـ500 مصلي على مساحة 750 م2، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسي بمساحة 2400م2، ومخبز، وسوق يضم 16 محلا.

وتمت الإشارة إلى أن القطعة الثانية التي يتم تنفيذها بمشروع «سكن لكل المصريين» بمحافظة السويس تصل مساحتها إلى نحو 53 فدانا، وتضم 158 عمارة بها 3720 وحدة، ويبلغ عدد السكان المستهدفين للسكن بها 18600 نسمة، وتتضمن هذه القطعة 108 وحدات تجارية، و72 وحدة إدارية، ومسجدا بسعة 500 مصلي على مساحة 750م2، بالإضافة إلى حضانة على مساحة 230م2، كما تضم مخبزا، وسوقا يضم 16 محلا.

فيما يقام المشروع على القطعة الثالثة بمساحة 80 فدانا، وتضم 243 عمارة بعدد وحدات سكنية 5744 وحدة، ومستهدف عدد سكان 28700 نسمة، وتضم أيضاً 132 وحدة تجارية، و88 وحدة إدارية، ووحدة صحية على مساحة 2400 م2، وحضانة على مساحة 230م2، وسوقا يضم 16 محلا، وملعبا.