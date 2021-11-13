خبير يوضح إجراءات المرور وقت التقلبات الجوية.. غلق الطرق في حالة واحدة

تعرضت محافظة أسوان إلى ليلة ممطرة، وحالة كبيرة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وشهدت بعض الطرق تراكمات كبيرة لمياه الأمطار، وتسبب ذلك في توقف عدد من السيارات في نصف الطريق بعدما علقت في المياه، كما تم وقوع عدد من المباني في المحافظة، المبنية من الطوب اللبن، وفقا لما تم رصده من غرفة العمليات بمحافظ أسوان، التي أكّدت أنَّه لم يتمّ وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات إثر ذلك.

إجراءات مرورية مع الشبورة: الخفيفة والكثيفة

وفي السياق نفسه، قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يتم اتخاذ بعض الإجراءات المرورية في حالات التقلبات الجوية، مكن أجل حماية المواطنين، والسيطرة على الخسائر الوارد وقوعها والحد منها، كما لفت إلى أنَّ تلك الإجراءات تختلف باختلاف حالة الطقس، فلكل حالة من حالات الطقس المتقلبة، إجراء معين يجب اتخاذه.

وأشار إلى عدد من الإجراءات التي يتمّ اتخاذها من قبل الوحدات المرورية لمواجهة الطقس السيئ، ففي أحوال انعدام الرؤية، والتي تنتج عن الشبورة الكثيفة، يتمّ غلق الطرق السريعة، الزراعية والصحراوية، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، إلى حين تعلن الهيئة استقرار حال الطقس، يتمّ إعادة فتح الطريق مرة أخرى.

حالة واحدة لغلق الطرق أثناء سقوط الأمطار

وأضاف الخبير المروري أنَّه في حال وجود شبورة خفيفة في مناطق معينة، تتولى وحدات المرور إخراج سيارات إرشادية إلى الطرق، من أجل إرشاد المركبات، موضحًا أنَّ تلك السيارات تتمكن من إرشاد عدد من المركابات، لا يزيد على 40 مركبة، إلى جانب كونها مزودة بإضاءة عاليةتمكنها على الإرشاد.

كما لفت إلى أنَّه من ضمن الإجراءات المرورية التي يتمّ اتخاذها في حالات الشبورة غير المعتمة، هي وجوب خفض سرعة المركبات، بحيث لا تزيد عن 60 كليومتر في الساعة.

ونوه إلى أنَّه في حالة سقوط الأمطار، يتمّ إجبار المركبات على خفض السرعة من 100 كيلو في الساعة، إلى 80 كيلو في الساعة، ولكن لا يتمّ غلق الطرق، إنما يتمّ ضخ عدد من الحملات المرورية الإرشادية على الطرق، مضيفا: «إذا نتج عن الأمطار هبوطًا أرضيًا في إحدى الطرق، وقتها نغلقه، ويتمّ إرشاد السائقين نحو طريق آخر، إلى حين الإصلاح، ما دون ذلك في حالات سقوط الأمطار، لا يتمّ غلق الطرق».