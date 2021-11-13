مدبولي يشكر الهيئة الهندسية على «سكن لكل المصريين»: إنجاز كبير وسريع

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على حجم الإنجاز الكبير والسريع في مشروع «سكن لكل المصريين»، الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل عليه بإقامة 500 ألف وحدة سكنية في قلب المدن القائمة.

الأعمال الخرسانية انتهت في أغلب الوحدات

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل على هامش زيارته لمحافظة السويس، أن الأعمال الخرسانية في المشروع بمحافظة السويس انتهت في أغلب الوحدات، وبدأ التشطيب في بضع شهور، واصفاً إياه بـ«المشروع العملاق».

مدبولي: سأزور كل المحافظات وسأكرر زيارتي لمتابعة المشروعات

وأوضح «مدبولي»، أنه سيظل يزور كل المحافظات وسيكرر الزيارات لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في تلك المحافظات، حتى يتم تلبية طموحات أهالينا في كل محافظات مصر.

وأشار رئيس الوزراء، إلى وجود بعض الضواحي والمناطق الريفية في محافظة السويس، وعدد من التجمعات، مشيراً إلى أنه طلب بدء تطويرها بشكل مباشر من المحافظ، وبدأنا بقرية عامر، مضيفاً: «بإذن الله كل التجمعات الريفية ستطولها يد التطوير خلال المرحلة المقبلة».