انطلاق تدريبات «مودة» لتأهيل طلاب المعاهد العليا والمتوسطة

انطلقت تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» على مستوى 59 معهد عالي ومتوسط، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد كمرحلة تجريبية، ثم التوسع على مستوى جميع المعاهد والمؤسسات التعليمية، ويقدم 73 عضو هيئة تدريس تدريبات «مودة» لطلابهم، تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتعزيز حملات التوعية للمقبلين على الزواج.

المشروع يهدف لإعداد شبكة للتوعية بالبرنامج من الكوادر الشبابية

وتستهدف هذه المرحلة تنفيذ 590 تدريبًا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021- 2022، وتأتي هذه المبادرة ضمن استعدادات مشروع مودة للعام الدراسي الجديد، ونفذ المشروع تدريبًا متخصصًا لإعداد شبكة جديدة من المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة، وتمّ تدريب 140 عضوًا بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان خلال شهر يوليو الماضي.

البرنامج يستهدف تأهيل الشباب المقبلين على الزواج

كما أعدّ المشروع شبكة من الكوادر الشبابية من طلبة المعاهد لتكوين أسرة «مودة» داخل معاهدهم بهدف التعريف بالمشروع وبأهم رسائله وبمنصته الرقمية التي تخطت معدلات التردد بها 4.3 مليون متردد.

ويهدف المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع والتي ارتفعت في السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الطلاق 12% في عام 2021، وذلك بواسطة توفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية للمُقبلين على الزواج بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.