الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن

يرغب كثيرون من المستفيدين أو الذين رُفضوا من برنامج الدعم النقدي المشروط، في الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي، تزامنا مع تخصيص وزارة التضامن الاجتماعي رابطا لتلقي الشكاوى والتظلمات، إلى جانب إمكانية الاستعلام عن القبول في البرنامج أو الإقصاء منه، وتوضيح أسباب الرفض.

تفاصيل الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن، إتاحة الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي، لنحو 3.8 مليون أسرة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

- اختيار برنامج «تكافل وكرامة».

- اختيار «الاستعلام عن نتيجتك».

- يكتب المواطن الرغب في الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة، الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- الضغط على تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة.

- يسجل المواطن القائم بالشكوى الرقم القومي له.

- يتمّ الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

- تظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات التالية وعليه اختيار المحافظة، ثم الإدارة الاجتماعية والمركز، وقسم الشرطة التابع له، وستظهر بشكل تلقائي في حالة أن المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.

- يتمّ تحديد نوع الشكوى «من قائمة الاختيارات».

- كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

- الضغط على كلمة تسجيل.

- تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

موانع صرف تكافل وكرامة

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة موانع تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة وتظهر عند الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي، تتمثل فيما يلي:

ـ ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر).

ـ إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر).

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).

ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر).

- ملكية سيارات أو جرارات أو «توك توك» أو أي مركبة.

ـ تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريا.