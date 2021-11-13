تبطين 329 كيلو مترا من ترع بني سويف بـ626 مليون جنيه

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببني سويف، بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية، بهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، حيث تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أومدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

تبطين 689 كيلو مترا من ترع بالمحافظة

وأوضح المحافظ، أنه طبقاً للتقرير الذي أعده وكيل الوزارة المهندس جمال الباز، أنه يجرى العمل في تنفيذ 50 عملية، وقد تم الانتهاء من تبطين 329.4 كم بتكلفة 626 مليون جنيه، حتى اليوم السبت، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 689 كم تقريباً بتكلفة تزيد عن مليار و733 مليون جنيه، لتخدم 208 ألف و 358 فداناً من خلال 154 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 488.9 كم تخدم زمام 152 ألفا و735 فداناً باعتمادات تزيد عن مليار و122مليون جنيه، فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 197 كم تخدم زمام 55 ألفا و623 فداناً.

تكثيف متابعة الترع لحمايتها من التعديات

كما شدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.

يشار إلى أن محافظ بني سويف قد أصدر القرار رقم 784 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة النائب بلال حبش، للمرور والمعاينة على الطبيعة للمشروعات، للوقوف على نسب التنفيذ ورصد أية معوقات تواجه سير الأعمال لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة، لتسهيل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.