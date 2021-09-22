اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالفيوم

حالة من القلق والرعب سيطرت على أهالي محافظة الفيوم، بعد اختفاء فتاة أثناء توجهها لعملها، وسط جهود مكثفة من قبل أسرتها للبحث عنها في كل مكان، ونشروا صورها على مواقع التواصل الاجتماعي أملاً في العثور عليها .

«إسراء» خرجت للعمل ولم تعد

وقالت «سارة شوقي»، صديقة الفتاة المختفية «إسراء سيد أحمد»، إنّها توجهت كالعادة لعملها بمعمل تحاليل بمنطقة المسلة في مدينة الفيوم، ولكنها تأخرت عن موعد عودتها لمنزلها، فحاولت أسرتها الإتصال بها إلا أن هاتفها ظل مغلقا، وانتظروا عودتها ساعة تلو الأخرى دون جدوى، ما تسبب في إصابتهم بحالة من الرعب خوفاً من تعرضها لمكروه.

إسراء اختفت وأمها هتموت عليها

وأوضحت أنّه بعد اختفاء سارة نشرت شقيقتها صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفي المجموعات الكبيرة الخاصة بمحافظة الفيوم، وتركت أرقام هواتفهم، أملاً في العثور عليها.

اختفاء فتاة ترتدي فستان بترولي

وأكدت «آلاء أحمد»، شقيقة الفتاة المختفية، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ شقيقتها خرجت من المنزل صباح أمس الثلاثاء، وهي ترتدي فستان بترولي اللون، وذهبت إلى عملها في معمل تحاليل بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، وكان من المفترض أن تنهي عملها الساعة 3 عصراً ولكنهم فوجئوا بإغلاق هاتفها وعدم عودتها للمنزل، وبحثوا عنها كثيراً دون جدوى، مُطالبةً من يراها أو يعرف أي معلومة بإبلاغهم، مؤكدةً أنّ والدتها ستموت من شدة القلق على ابنتها.

تحرير محضر اختفاء بعد 24 ساعة

وأكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسرة الفتاة حضرت إلى القسم وطلبت تحرير محضر بتغيب ابنتهم، ولكنهم طلبوا منهم معاودة الحضور بعد مرور 24 ساعة على اختفائها طبقاً للقانون، موضحاً أنّ الفتاة متغيبة في الثالثة والنصف من عصر أمس الثلاثاء، وسيتم تحرير المحضر عصر اليوم.