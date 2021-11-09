مصرع 4 رضع حرقا داخل مستشفى في الهند

لقي 4 رضع حتفهم عقب نشوب حريق في وحدة لرعاية الأطفال حديثي الولادة داخل مستشفى وسط الهند، وفقا لمسؤولين.

وقال رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، شيفراج سينغ تشوهان، إنّه أصدر أمرا بإجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق الذي اندلع مساء الإثنين في مستشفى كاملا نهرو للأطفال في مدينة بوبال.

حريق في وحدة رعاية الأطفال بمستشفى بالهند

وأضاف تشوهان عبر حسابه على تويتر، أنّ الموت المبكر للأطفال يسبب ألم لا يطاق، وقدّم تعازيه لأسر الضحايا وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

من جانبه، قال وزير التعليم الطبي الهندي فيشواس سارانغ، إنّ 40 طفلا كانوا داخل وحدة الرعاية، وتم إنقاذ 36 منهم، مضيفا أنّه وصل إلى المستشفى بعد مرور نحو 10 دقائق من الحادث، وبات كل شيء تحت السيطرة حاليا.

ماس كهربائي ربما تسبب في الحادث

ولا يزال التحقيق جاريا، حيث ذكرت السلطات لوكالة أنباء «برس تراست أوف إنديا»، أنّ ماسا كهربائيا ربما تسبب في الحريق.

ولا تشيع الحرائق المميتة في الهند، لكن ضعف الصيانة ونقص معدات مكافحة الحرائق المناسبة تتسببان في حدوث وفيات.