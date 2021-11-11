فيلم «Eternals» الممنوع من العرض في مصر ينافس بـ«بوكس أوفيس» الهند

حقق فيلم « Eternals» لـ أنجلينا جولي، في دور السينما الهندية نجاحا كبيرا، وإيرادات عالية ما يقرب من 8 كرور في اليوم الأول، وحصد حتى الآن على 21.65 كرور، ويعد من أفضل 15 افتتاحًا لـ«هوليوود» على الإطلاق في الهند، في الأعوام الماضية، واستطاع تحقيق ما يقرب من 80% من المستويات التي كانت في السابق قبل الوباء من مشاهدة الأفلام، وفقا لما نشر بالموقع الرسمي لـ«البوكس أوفيس» الهندي.

تفاصيل عرض فيلم « Eternals» لـ أنجلينا جولي بـ «الهند»

جرى إطلاق فيلم «Eternals» لـأنجلينا جولي في دور السينما الهندية يوم 3 من نوفمبر، واستطاع أن يحصد على 7.35 كرور حتى الآن، وميزانية الفيلم 1483 كرور، وهذا يعد نجاحا لأفلام هوليوود داخل دور السينما الهندية.

وقد شهدت سلسلة «Avengers» أثناء عرضها بالهند، نجاحا كبيرا في عامي 2018، 2019 قبل الوباء، وهذا ما كانت تفعله أفلام «Marvel» الجيدة قبل الوباء مع تحقيق «Captain Marvel» في الافتتاح 13 كرور روبية في عام 2019.

وحصد فيلم «Eternals» دوليًا على 20 مليون دولار في شباك التذاكر الدولي و9.5 مليون دولار في شباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية متجاوزة كل من «Shang Chi» و«Black» بين أحدث إصدارات «Marvels»، ومن المتوقع أن تصل إلى 75 مليون دولار في شباك التذاكر في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أن المراجعات ليست جيدًا مقارنة بأفلام Marvel الأخرى، بسبب وباء كورونا، ولكن من المحتمل أن تكون مجموعاتها جيدة بنهاية الأسبوع.

معلومات عن فيلم «Eternals»

تبلغ إجمالي ميزانية الفيلم 200 مليون دولار أو 1483 كرور روبية، وقد حقق حتى الآن بدور السينما الهندية أرباح تعادل، 7.35 كرور صافي أو 8.75 كرور روبية من إجمالي العرض على 1400 شاشة، ويتم عرض الفيلم في 800 موقع، في جميع أنحاء الهند ومعظمها من شاشات Imax.