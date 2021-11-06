«الأوقاف» تعلن تشغيل منظومة الأذان الموحد في 3750 مسجدا

أكد اللواء عمرو شكري، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، ضم 160 مسجدًا جديدًا خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2021م لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 3750 مسجدًا.

مشروع الأذان الموحد

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع الأذان الموحد وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.

واعتمدت الأوقاف مشروع الأذان الموحد، في مساجد العاصمة وذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد، حيث يتم ذلك من خلال جهاز الاستقبال اللاسلكي، الذي يعد أهم خطوة في مشروع وزارة الأوقاف بشأن الأذان الموحد، لأنه يستقبل الشعيرة ومن ثم بثها، ويتكون جهاز الاستقبال من 4 قطع، قطعتان إلكترونيتان، ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.

ورغم أهمية جهاز الإرسال في تطبيق الأذان الموحد إلا أن عامل المسجد له دور، حيث يتولى فتح جهاز الاستقبال قبل الأذان بـ 5 دقائق، وينتظر رفع الشعيرة، ويغلق الجهاز عقب الانتهاء من رفع الأذان في الصلاة.

مميزات مشروع الأذان الموحد

وتقول وزارة الأوقاف إن نظام البث في مشروع الأذان الموحد «يتميز بتوسط مستوى صوت الميكروفون حتى لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين، وتم ضبطه مسبقاً من مهندسي الصوت حتى لا يستطيع أحد التلاعب في البث ومستوى الصوت»، كما تسعى وزارة الأوقاف إلى تعميم تجربة مشروع الأذان الموحد في باقي المحافظات.

ورفعت بعض المساجد خاصة الجديدة منها التي انضمت للمشروع، الأذان الموحد بصوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، الذي اعتمدته وزارة الأوقاف، والذي من المقرر تعميمه على بقية المساجد التي أعلنت عنها الوزارة، بحسب مشروع يعتمد في الأذان على الصوت الموحد لمؤذن واحد، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة على حدة، ويكون ذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد.