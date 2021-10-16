الأوقاف تضم 52 مسجدا جديدا لمشروع الأذان الموحد

أعلنت وزارة الأوقاف ضم 52 مسجدا جديدا لمشروع الأذان الموحد، ضمن خطة الوزارة لتفعيل المشروع وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر.

وفي بيان لوزارة الأوقاف، أكد اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، ضم 52 مسجدًا جديدًا بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع الماضي لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالي ما أنجز من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 3590 مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، أوضح «شكري» أنه جار الإعداد لضم مائة مسجد أخرى قبل نهاية شهر أكتوبر، في إطار خطة الوزارة لتطبيق الأذان الموحد.

تطبيق الأذان الموحد للحد من فوضى المؤذنين

يذكر أن مشروع الأذان الموحد بدأ تطبيقه في 2010، في عهد الوزير الأسبق محمود حمدي زقزوق إلا أنه توقف بعد أحداث يناير، إلى أن جاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحالي حيث عمل علي إحياء المشروع في 2019، حيث تسعي الوزارة لتطبيقه علي مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة للحد من فوضي المؤذنين.

وزير الأوقاف يستقبل نظيره السوداني

في سياق متصل، استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلا من نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيق، والشيخ عبد الله برك رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة جنوب السودان، وأكدت الوزارة في بيان لها أن الوزير يجتمع بالضيفين اليوم للتنسيق بشأن بعض الفعاليات المشتركة في مجالي الدعوة والتدريب، ويجري الترتيب لاستضافة دورة تدريبية مشتركة لنخبة متميزة من الأئمة من الدول الثلاث: مصر والسودان وجنوب السودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في فبراير المقبل.

وكان وزير الأوقاف استقبل الضيفين بالأمس أيضا، لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ونظيرتها السودانية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجنوب السودان.