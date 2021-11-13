تفاصيل قضية شادي خلف بعد تأجيل محاكمته: هتك عرض 7 فتيات في ورش تمثيل

تنشر «الوطن»، النص الكامل لقرار إحالة الفنان المتهم شادي نبيل سليمان سليمان خلف، وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض والتحرش بـ7 فتيات بالقوة رغما عنهن، وذلك أثناء تواجدهن في تدريب ورشة التمثيل المملوكة له.

تأجيل محاكمة المتهم لجلسة 19 ديسمبر لسماع أقوال الشهود

ومثل اليوم الممثل شادي خلف أمام محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض 7 فتيات، وعقب انتهاء الجلسة قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهم لجلسة 19 ديسمبر لسماع أقوال الشهود.

وجاء في أوراق القضية التي تحمل رقم 6238 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 2455 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، قيام المتهم شادي نبيل سليمان سليمان خلف، 43 عاما، ممثل ومدرب تمثيل باستديو ذات، لأنه في تاريخ سابق على 4/7/2021 بدائرة قسمي شرطة مصر الجديدة ونويبع بمحافظة القاهرة وجنوب سيناء، هتك عرض المجني عليها «س. م» بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بعضهما لبعض ممسكا إياها من جسدها منطقة البطن حاله كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم باغت المجني عليهن بملامسة أجسادهن أثناء ورش التمثيل

وتضمَّن نص قرار إحالة الفنان شادي خلف تهمة هتك عرض المجني عليها «م.م» بالقوة بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط وقبَّلها واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما هتك عرض المجني عليها «م. ع» بالقوة بأن باغتها بملامسة جسدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأيضا هتك عرض المجني عليها «ك. م» بالقوة بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولا تقبيلها حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وهتك عرض المجني عليها «هـ. ط» بالقوة بأن أمسك بها وجذبها تجاهه واحتضنها حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأيضا هتك عرض المجني عليها «هـ. خ» بالقوة بأن باغتها حال جلوسها بأحد المقاهي واستطالت يداه لظهرها من أسفل ملابسها حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وهتك عرض «م. ع» بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها واستطالت يده لجسدها ملامسا لمواطن عفتها حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.