تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان شادي نبيل بتهمة هتك عرض 7 فتيات

قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان شادي نبيل سليمان خلف، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، أثناء تواجدهن في تدريب ورشة التمثيل المملوكة له، لجلسة 19 ديسمبر؛ للشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للفنان شادي نبيل تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن بالقوة ومحاولة اغتصابهن، داخل ورشة التمثيل المملوكة له، وهنَّ: «م. ا. أ»، «م. ع. م»، «ك. م. ن»، «ه. ط. س»، «ه. خ. أ»، «م. ع. إ»، «س. م. ع».

الفنان المتهم هو، «شادي نبيل سليمان خلف» 42 سنة، ممثل ومدرب تمثيل باستوديو خاص به، وهو نجل الشاعر «نبيل سليمان خلف»، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.