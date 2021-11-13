مصدر بـ«الموسيقيين»: إعادة تصريح الغناء لـ حسن شاكوش في حالة واحدة

كشف مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية، عن تطورات أزمة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، مشيرا إلى أنه كان هناك اتجاه داخل النقابة لإلغاء قرار سحب تصريح الغناء منه، إلا أن تطورا حدث أدى إلى إلغاء الفكرة، مشيرا إلى أن هناك حالة واحدة يمكن أن تعيد شاكوش للغناء مرة أخرى.

تطورات أزمة حسن شاكوش داخل النقابة

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنه كان هناك اتجاه لإعادة تصريح الغناء لحسن شاكوش، مع بداية العام المقبل 2022، بعد هدوء مشكلته مع العازفين والإيقاعيين، الذين أساء لهم، وكان مجلس النقابة، قد انقسم وقتها بين منعه التام، وإعادة التصريح له مع بداية العام، ولكن تصريحات حسن شاكوش الأخيرة، وظهوره في إحدى القنوات أدى إلى عودة حالة الغضب من جديد ضده، خاصة وأن كلمات شاكوش كان فيها نبرة تهديد.

حالة واحدة تعيد حسن شاكوش للغناء

وأوضح المصدر، أن النقيب هاني شاكر حتى اللحظة الحالية، لن يوافق على إعادة تصريح الغناء له مادام هو نقيب الموسيقيين، إلا في حالة واحدة، وهي موافقة شعبة الإيقاعيين على عودته وذلك خوفا من اعتصام تلك الشعبة بالنقابة.

تعود الأزمة بين شاكوش ونقابة المهن الموسيقية، إلى إساءة الأول بشكل بالغ للإيقاعيين، أثناء مشكلته مع الفنان الشعبي رضا البحراوي، حينما قال له في إحدى الحفلات «لو رب البيت طبال بنته بتطلع رقاصة».

وكان الفنان هاني شاكر، قد قال في مؤتمر صحفي، أقيم على هامش حفله بمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، داخل دار الأوبرا المصرية، إن قرار حسن شاكوش نهائي مضيفا «قرار وقف شاكوش كان من شهرين بعد الكلام الإباحي اللي قاله على المسرح، وأود أن أساله: لماذا لم تقل لنفسك هذا الكلام قبل ما فعلته على المسرح؟ كان يجب أن يفكر قبل يقول هذا الكلام الإباحي».