محافظ بني سويف يطمئن على الحالة الصحية لسائق لودر أصيب أثناء عمله

اطمئن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الحالة الصحية لسائق لودر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، والذي تعرض، اليوم، لإصابة أثناء العمل، حيث رافقه اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمحاسب ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا، و المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

محافظ بني سويف يتابع الحالة الصحية للمصاب

وحرص المحافظ على تفقد الحالة الصحية للسائق بعناية المخ والأعصاب بمستشفى السلام الخيري، مطمئناً من خلال تقارير الأطباء على تشخيص الحالة وأوجه الرعاية المقدمة للحالة، حيث نُقل للمستشفى بشكل عاجل لعناية المخ والأعصاب عن طريق رئيس الوحدة المحلية بالتنسيق مع الصحة والإسعاف.

غنيم يطمئن أسرة المُصاب: لن نتركه وتحت رعايتنا أولا بأول

وطمأن المحافظ أسرة المُصاب بأنه يتابع حالته بشكل شخصي، متمنياً له الشفاء العاجل وخروجه من المستشفى في أقرب وقت ممكن وعودته لأسرته وعمله، مؤكداً لهم بأنه قد كلف وكيل وزارة الصحة ورئيس المدينة بمتابعة الحالة على مدار الساعة والاطمئنان على الحالة وسرعة التعامل مع أية تطورات في حالته الصحية.

وتعرض سائق لودر يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب بني سويف، اليوم، لاصابة أثناء عمله في تنفيذ إحدى حملات الإزالة بالوحدة المحلية، وجرى نقله إلى المستشفى بشكل عاجل لعناية المخ والأعصاب عن طريق رئيس الوحدة المحلية بالتنسيق مع الصحة والإسعاف، قبل أن يزوره محافظ بني سويف للاطمئنان على حالته الصحية.