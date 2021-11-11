تعيين 953 شابا واستخراج 917 ترخيص مزاولة حرفة في بني سويف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، بتعيين 953 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 3 من ذوي القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 2896 شابا، فضلا عن استخراج 917 ترخيص مزاولة حرفة، و872 شهادة قياس مستوى المهارة.

التفتيش على 560 منشأة وصرف منح رعاية

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من الدكتور محمد أنور، مدير المديرية ببني سويف، جاء فيه أنه خلال أكتوبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 560 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم التفتيش على 242 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 49 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 29 ألف جنيه، بواقع 6 منح مولود جديد بمبلغ 12 ألف جنيه، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه.