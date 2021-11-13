الأرصاد بتقولك.. 4 إرشادات للحماية الشخصية خلال التقلبات الجوية

تعرضت محافظة أسوان، ليلة أمس، إلى تقلبات جوية شديدة، وسقوط أمطار رعدية شديدة وصلت إلى حد السيول، بالإضافة إلى تساقط الثلوج، ما أدى إلى إحداث عدد من الأضرار المادية والبشرية بالمحافظة، منها ما تعرض له نادي أسوان من تدمير مقر التصويت، والذي أدى بدوره إلى تأجيل الانتخابات التي كانت مقرر انطلاقها اليوم السبت الموافق 13 من نوفمبر، لاختيار مجلس إدارة جديد.

انقطاع الكهرباء أمر طبيعي

وفي هذا السياق، قال محمود شاهين، مدير عام التنبؤات المناخية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، إن تلك الظواهر الطبيعية العنيفة، مثل التي شهدتها محافظة أسوان ليلة أمس، تتطلب الاستعداد الجيد من جميع المنشآت المختلة في البلاد، لاسيما هيئة الأرصاد، من أجل التصدي لها، والحد من الأضرار الوارد وقوعها إثر تلك التقلبات المناخية.

وعن انقطاع التيار الكهربائي في محافظة أسوان، إثر تلك التقلبات المناخية، قال شاهين: «انقطاع الكهرباء في تلك الأحوال الجوية أمر طبيعي، نتيجة لسرعة الرياح، المهم أن يتم التعامل معها بشكل سريع، من أجل الحد من آثارها الجانبية، وهذا هو ما تم في أسوان ليلة أمس».

إرشادات الحماية من التقلبات الجوية

وأشار مدير عام التنبؤات المناخية، إلى بعض الإجراءات التي يجب على المواطنين الالتزام بها، للحفاظ على سلامتهم، أثناء تواجدهم في الشوارع في وقت التقلبات الجوية، وتلك الإرشادات تتلخص في التالي:

1- في حالة انخفاض الرؤية أو انعدامها، بسبب الشبورة مثلا، يجب على مستعملي المركبات على الطرق، بمختلف أنواعها، التوقف بالسيارة على جانب الطريق، والامتناع عن العودة للقيادة واستكمال الطريق، إلا حين تتحسن الأوضاع وتعود الرؤية من جديد.

2- في حالة وجود الأتربة الشديدة، إثر العواصف الترابية، يجب على المواطنين في الشوارع، الالتزام بارتداء الكمامات، قدر المستطاع، من أجل حماية الجهاز التنفسي.

3- تجنب الوقوف بجانب كل ما هو مرتفع، تجنبا للإصابة بأذى، إذا تعرض المبنى المرتفع للوقوع أو الانهيار.

4- تجنب الوقوف بجانب كابلات الكهرباء.