الجيش يبدأ المساعدة في مكافحة كورونا بألمانيا.. وبحث تشديد الإجراءات

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم، الاستعانة بالجيش للمساعدة في تخفيف العبء على خدمات الرعاية الصحية في البلاد مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بالتزامن مع بداية فصل الشتاء.

وذكرت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية، أنه سيجرى تعبئة 12 ألف جندي بحلول أعياد الميلاد، ويكون من بين مهامهم إجراء اللقاحات والاختبارات في دور الرعاية والمستشفيات.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أنه بالفعل جرى نشر 630 جنديًا ألمانيا حتى الآن، فيما لم يعلق الجيش الألماني حتى الآن على نشر باقي الأعداد في أنحاء ألمانيا لمواجهة الزيادة الجديدة في أعداد الإصابات بالفيروس التاجي المستجد.

ويأتي قرار الحكومة الألمانية بالاستعانة بالجيش في المساعدة في مكافحة وباء كورونا المستجد، بعدما أصبحت أوروبا بؤرة الوباء مرة أخرى، ما دفع بعض الحكومات إلى التفكير في إعادة فرض عمليات الإغلاق التي لا تحظى بشعبية.

إصابات كورونا في ألمانيا تحقق رقما قياسيا

وأظهرت بيانات من معهد «روبرت كوخ» الألماني، أن معدل الإصابة في ألمانيا ارتفع طوال الأيام السبعة الماضية، وتشهد المقاطعات الألمانية موجة حادة في عدد الإصابات بالفيروس التاجي، وسجلت أكثر من 48 ألف حالة إصابة يوم الخميس الماضي؛ بإجمالي إصابات يقرب من 5 ملايين مصاب.

وأوضح المعهد الألماني، أن معدل الإصابة بكورونا ارتفع اليوم السبت، وأصبح 277.4 إصابة من بين كل 100 ألف خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الرقم القياسي في الموجة الثالثة لوباء كورونا كان في ديسمبر الماضي 197.6 من بين كل 100 ألف.

اجتماع لتشديد إجراءات كورونا في ألمانيا

من المقرر أن تجتمع الحكومة الفيدرالية وزعماء الولايات الألمانية الستة عشر، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة تشديد إجراءات مكافحة كورونا، على الرغم من أن الأطراف الثلاثة التي تتفاوض لتشكيل حكومة جديدة اتفقت على السماح بفرض حالة الطوارئ منذ بدء تفشي الوباء في 25 نوفمبر الجاري.

وبدورها، حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأشخاص غير المطعمين بلقاح مضاد لكورونا على إعادة النظر في قرارهم، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لمدة سبعة أيام إلى أعلى مستوى منذ بدء الجائحة.

وقالت ميركل، في بث الفيديو الأسبوعي لها، اليوم السبت: «تنتظرنا أسابيع صعبة، ويمكنك أن ترى أنني قلقة للغاية.. أطالب على وجه السرعة كل من لم يتم تطعيمه بعد: من فضلك أعد النظر».

وتابعت ميركل مخاطبة المواطنين الألمان: «لقد ساعدتمونا دائمًا عندما عملت الولايات والحكومة الفيدرالية معًا والتزمت بقواعد موحدة».