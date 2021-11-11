النمسا: رافضو لقاح كورونا لن يحتفلوا بعيد الميلاد هذا العام

في طريقة جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا من دون مضايقة من تلقوا اللقاح، أعلنت النمسا أنها ستفرض إغلاقا في عيد الميلاد المقبل بالنسبة لغير المُلقحين فقط.

وفي هذا السياق، أكد مستشار النمسا، ألكسندر شالينبرج، أن رافضي تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيواجهون صعوبات واسعة في الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام بشكل طبيعي.

لا مفر من الإغلاق العام لغير الملقحين

وقال شالينبرج، في تصريح اليوم، الخميس، إنه لا مفر من إجراء إغلاق عام في البلاد لغير الملقحين؛ حيث سيكون فصل الشتاء واحتفالات عيد الميلاد غير مريحة بالنسبة لهم، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح مستشار النمسا، عقب اجتماعه اليوم مع حاكم ولاية فورارلبرغ ماركوس فالنر، أنه لن يفرض قيود أبدا على متلقي لقاح كورونا وهم ثلثي سكان البلاد، ومن غير الإنصاف أن يفقد ثلثا السكان حريتهم بسبب تردد ومخاوف الثلث المتبقي، مشددا على أن الأغلبية لن تكون «رهينة» من قبل الأقلية.

التلقيح أو التعافي.. قاعدة عيد الميلاد

وأضاف: نتطلع إلى فصل الشتاء وعيد الميلاد تحت قاعدة «2G»، أي التلقيح أو التعافي، معتبرا أن إغلاق البلاد بالنسبة للأشخاص غير المُطعمين هو إجراء قاس للغاية ولكنه ضروري للغاية.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة النمساوية أن إصابات كورونا استمرت في قفزاتها المرتفعة، حيث سجلت البلاد 11 الفا و975 اصابة جديدة و24 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

النمسا ترفع شعار «اللقاح سيأتيك»

ورفعت النمسا، في وقت سابق، شعار «إن لم يكن بإمكانك المجيء إلى مركز التطعيم، فإن اللقاح سيأتيك أينما كنت»، حيث انطلق أتوبيس للتطعيم في شوارع مدن نمساوية، في يوليو الماضي، بهدف تشجيع المواطنين، وخاصّة الشباب منهم، على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد أن دشنت الحكومة حافلة للتطعيم بإجراءات ميسّرة، حيث لا يحتاج المواطن سوى إلى بطاقة الهوية الشخصية.