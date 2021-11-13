إصابة مسن في تصادم سيارة بدراجة نارية بطريق «الإسماعيلية - السويس»

أصيب مسن في السبعينيات من العمر بإصابات بالغة جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة رقم (7518) بدراجة بخارية على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بمنطقة أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وقالت المصادر الطبية إن الحادث أسفر عن إصابة محمد رمضان مسعد مقيم بقرية أبو سلطان، بكسر مضاعف بساعد الأيمن، واشتباه بارتجاج في المخ.

وأضافت أنه تم استقبال المصاب في قسم الطوارئ وتم إجراء الفحوصات الطبية والساعات اللازمة له للاطمئنان على حالته.

وأشارت المصادر إلى أن حالة المصاب شبه مستقرة وأنه جاري استكمال الفحوصات الطبية اللازمة له قبل مغادرته المستشفى.

تحسن حالات حادث طريق الإسماعيلية - الزقازيق

وقالت مصادر طبية أنه تم خروج حالتين من مصابي حادث طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي من مجمع الإسماعيلية الطبي بعد استقرار حالتهما، مشيرة إلى أن المصابين كانا ضمن 6 وصلوا أمس، في حادث تصادم بقرية المحسمة.

وتابعت المصادر الطبية أن هناك 4 حالات مازالوا داخل المستشفى بسبب صعوبة حالتهم واحتياجهم إلى جراحات تستلزم دخولهم غرف العمليات.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن الإصابات تنوعت بين كسر في الحوض وكسر في العمود الفقري وكسور مختلفة في أنحاء الجسد ونزيف داخلي وكسور بالضلوع.